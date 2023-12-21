Иван Михайлов Меньшой
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1752
Сын: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1756
Сын: Емельян Иванов
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1772
Сын: Яков Иванов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Анисим Иванов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Никифор Иванов
Смерть
1800