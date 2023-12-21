Иван Михайлов Меньшой — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлов Меньшой

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Емельян Иванов

Мать ребёнка: не указана

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Анисим Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1800
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