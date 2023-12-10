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Емельян Иванов

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Место рождения

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Иван Михайлов Меньшой

Мать: не указана

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Емельянов (большой)

Мать ребёнка: Домна Никитина

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Иван Емельянов (меньшой)

Мать ребёнка: Домна Никитина

с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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