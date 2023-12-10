Емельян Иванов
Место рожденияс Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Иван Михайлов Меньшой
Мать: не указана
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Домна Никитина
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Домна Никитина
с Домодедово Домодедовская волость Подольский уезд Московская губерния
Смерть
Неизвестно