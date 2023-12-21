Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Никифор Иванов
Никифор Иванов
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
1795
Пол
Мужской
Отец
Иван Михайлов Меньшой
1729 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Иван Михайлов Меньшой
Мать: не указана
Смерть
1795
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия