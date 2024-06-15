Коновалов Иван Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1889
Дочь: Красноперова (Коновалова) Матрона Иванова
Мать ребёнка: Коновалова (Стерхова) Евфимия (Афимия) Евсевиева (Евсеева)
Коновалов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1891
Рождение ребёнка
18.07.1893
Рождение ребёнка
06.10.1895
Смерть
Неизвестно