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Коновалов Иван Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Иосиф Иванов

Мать: Коновалова (Шемякина) Дарья Спиридонова

Рождение ребёнка
08.11.1889

Дочь: Красноперова (Коновалова) Матрона Иванова

Мать ребёнка: Коновалова (Стерхова) Евфимия (Афимия) Евсевиева (Евсеева)

Коновалов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.06.1891

Сын: Коновалов Евсевий (Евсей) Иванов

Мать ребёнка: Коновалова (Стерхова) Евфимия (Афимия) Евсевиева (Евсеева)

Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Коновалова Мария Иванова

Мать ребёнка: Коновалова (Стерхова) Евфимия (Афимия) Евсевиева (Евсеева)

Рождение ребёнка
06.10.1895

Сын: Коновалов Иаков Иванов

Мать ребёнка: Коновалова (Стерхова) Евфимия (Афимия) Евсевиева (Евсеева)

Смерть
Неизвестно

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