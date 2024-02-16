Красноперова (Коновалова) Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноперова (Коновалова) Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1889

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1889

Отец: Коновалов Иван Иосифов

Мать: Коновалова Евфимия (Афимия) Евсевиева (Евсеева)

Бракосочетание
24.10.1908

Муж: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)

Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
30.01.1910

Сын: Красноперов Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)

Рождение ребёнка
25.08.1913

Сын: Красноперов Александр Герасимович

Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)

Рождение ребёнка
24.11.1916

Дочь: Красноперова Галина (Ангелина?) Герасимовна

Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)

Рождение ребёнка
11.05.1919

Сын: Красноперов Вячеслав Герасимович

Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)

Рождение ребёнка
1922

Сын: Красноперов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красноперова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красноперов Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)

Смерть
Около 1954
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