Красноперова (Коновалова) Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1889
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1889
Бракосочетание
24.10.1908
Завод Михайловский, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
30.01.1910
Рождение ребёнка
25.08.1913
Рождение ребёнка
24.11.1916
Рождение ребёнка
11.05.1919
Рождение ребёнка
1922
Сын: Красноперов Петр Герасимович
Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красноперова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красноперов Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Красноперов Герасим Лукин (Незаконнорождённый)
Смерть
Около 1954