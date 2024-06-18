Кононов Никандр Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кононов Никандр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кононов Николай Тимофеевич

Мать: Кононова жена Николая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
17.04.1916

Сын: Кононов Николай Никандрович

Мать ребёнка: Кононова Елизавета Алексеевна

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
выдано свидетельство 19.03.1957
Смерть
Неизвестно

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