Кононов Никандр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кононов Николай Тимофеевич
Мать: Кононова жена Николая
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1916
Сын: Кононов Николай Никандрович
Мать ребёнка: Кононова Елизавета Алексеевна
Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
выдано свидетельство 19.03.1957
Смерть
Неизвестно