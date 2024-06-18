Кононова Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Никандр Николаевич

Рождение ребёнка
17.04.1916

Сын: Кононов Николай Никандрович

Отец ребёнка: Кононов Никандр Николаевич

Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
выдано свидетельство 19.03.1957
Смерть
Неизвестно

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