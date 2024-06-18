Кононова Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.04.1916
Сын: Кононов Николай Никандрович
Отец ребёнка: Кононов Никандр Николаевич
Шачино, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
выдано свидетельство 19.03.1957
Смерть
Неизвестно