Попова (Семенушкина) Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Семенушкин Тимофей
Бракосочетание
08.11.1876 ст.
Муж: Попов Павел Павлович
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 210, стр. 64 Брак 8 ноября 1876 № 56 Жених: г. Илецка мещанин Павел Павлов Попов, православного вероисповедания, первым браком. Возраст - 18 лет Невеста: г. Илецка... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1877
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
Рождение ребёнка
21.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 295, стр. 117 Род. 21 ноября , кр. 21 ноября Михаил Илецкий мещанин Павел Павлов Попов и законная жена его Марфа Тимофеевна, оба православные. Восприемники: Илецки... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1879 ст.
Дочь: Попова Параскева Павловна
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 312, стр. 65 Род. 22 октября , кр. 23 октября Параскева Илецкий мещанин Павел Павлов Попов и законная жена его Марфа Тимофеевна, оба православные. Восприемники: Иле... Показать все
Рождение ребёнка
1882
Сын: Попов Иван Павлович
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
Рождение ребёнка
07.11.1886
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Попов Петр Павлович
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
Рождение ребёнка
14.08.1895 ст.
Дочь: Ширманова Наталья Павловна
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.
Дочь: Попова Мария Павловна
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 1052, стр. 30 Род. 27 марта , кр. 28 марта Мария Илецкий мещанин Павел Павлов Попов и законная жена его Марфа Тимофеева, оба православные. Восприемники: Илецкий ме... Показать все
Восприемник
23.12.1903 ст.
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 1501, стр. 127 Род. 21 декабря , кр. 23 декабря Евгения Илецкий мещанин Савелий Павлов Попов и законная жена его Феодосия Игнатьева, оба православные. Восприемники:... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Александра Павловна
Отец ребёнка: Попов Павел Павлович
Смерть
Неизвестно