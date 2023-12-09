Попова (Семенушкина) Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Семенушкина) Марфа Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенушкин Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1876 ст.

Муж: Попов Павел Павлович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 210, стр. 64 Брак 8 ноября 1876 № 56 Жених: г. Илецка мещанин Павел Павлов Попов, православного вероисповедания, первым браком. Возраст - 18 лет Невеста: г. Илецка... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1877

Сын: Попов Андрей Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1878 ст.

Сын: Попов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 295, стр. 117 Род. 21 ноября , кр. 21 ноября Михаил Илецкий мещанин Павел Павлов Попов и законная жена его Марфа Тимофеевна, оба православные. Восприемники: Илецки... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1879 ст.

Дочь: Попова Параскева Павловна

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 312, стр. 65 Род. 22 октября , кр. 23 октября Параскева Илецкий мещанин Павел Павлов Попов и законная жена его Марфа Тимофеевна, оба православные. Восприемники: Иле... Показать все
Рождение ребёнка
1882

Сын: Попов Иван Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Рождение ребёнка
07.11.1886

Сын: Попов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Попов Петр Павлович

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Рождение ребёнка
14.08.1895 ст.

Дочь: Ширманова Наталья Павловна

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1898 ст.

Дочь: Попова Мария Павловна

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 1052, стр. 30 Род. 27 марта , кр. 28 марта Мария Илецкий мещанин Павел Павлов Попов и законная жена его Марфа Тимофеева, оба православные. Восприемники: Илецкий ме... Показать все
Восприемник
23.12.1903 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 1501, стр. 127 Род. 21 декабря , кр. 23 декабря Евгения Илецкий мещанин Савелий Павлов Попов и законная жена его Феодосия Игнатьева, оба православные. Восприемники:... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Александра Павловна

Отец ребёнка: Попов Павел Павлович

Смерть
Неизвестно
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