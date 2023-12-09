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Попова Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.07.1892 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Павел Павлович

Мать: Попова Марфа Тимофеевна

Смерть
13.07.1892 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 797, стр. 203 Счет умерших Ж - 112 Умерла 13 июля, погребена 14 июля. Смерть произошла от поноса.
Похороны
14.07.1892 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
На городском кладбище
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