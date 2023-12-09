Попова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.07.1892 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Павел Павлович
Мать: Попова Марфа Тимофеевна
Смерть
13.07.1892 ст.
ОГАОО Фонд 173, опись 16, дело 797, стр. 203 Счет умерших Ж - 112 Умерла 13 июля, погребена 14 июля. Смерть произошла от поноса.
Похороны
14.07.1892 ст.
На городском кладбище