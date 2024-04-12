Тихонов Тихон Степанович
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Степан Андреевич
Мать: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Тихонова Дарья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Тихонов Ермолай Тихонович
Мать ребёнка: Тихонова Дарья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тихонов Василий Тихонович
Мать ребёнка: Тихонова Дарья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тихонов Порфирий Тихонович
Мать ребёнка: Тихонова Дарья
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Тихонова Дарья
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Тихонова Дарья
Смерть
Неизвестно