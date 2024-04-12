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Тихонов Тихон Степанович

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Степан Андреевич

Мать: Анна Никитична

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Тихонов Маркел Тихонович

Мать ребёнка: Тихонова Дарья

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Тихонов Ермолай Тихонович

Мать ребёнка: Тихонова Дарья

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Тихонов Василий Тихонович

Мать ребёнка: Тихонова Дарья

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Тихонов Порфирий Тихонович

Мать ребёнка: Тихонова Дарья

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Тихонов Иван Тихонович

Мать ребёнка: Тихонова Дарья

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Тихонов Евсей Тихонович

Мать ребёнка: Тихонова Дарья

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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