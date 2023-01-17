Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1758
Сын: (отпущен На Волю С 1811) Митрофан Степанович
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1760
Сын: Евдоким Степанович
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Анна Никитична
Рождение ребёнка
1770
Сын: Макар Степанович
Мать ребёнка: Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Никитична
Смерть
Неизвестно