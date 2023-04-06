Анна Никитична
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: (отпущен На Волю С 1811) Митрофан Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Евдоким Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Макар Степанович
Отец ребёнка: Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Андреевич
Смерть
Неизвестно