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Анна Никитична

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: (отпущен На Волю С 1811) Митрофан Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Евдоким Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Тихонов Тихон Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Макар Степанович

Отец ребёнка: Степан Андреевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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