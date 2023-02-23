Тихонова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Тихонов Маркел Тихонович

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Тихонов Ермолай Тихонович

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Тихонов Василий Тихонович

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Тихонов Порфирий Тихонович

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Тихонов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Тихонов Евсей Тихонович

Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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