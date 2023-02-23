Тихонова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Тихонов Ермолай Тихонович
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тихонов Василий Тихонович
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Тихонов Порфирий Тихонович
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Тихонов Тихон Степанович
Смерть
Неизвестно