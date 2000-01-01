Сапожникова (?) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Дочь: Вшивцева Наталия Герасимова
Отец ребёнка: Сапожников Герасим Аристархович
Рождение ребёнка
1697
Сын: Сапожников Максим Герасимович
Отец ребёнка: Сапожников Герасим Аристархович
Смерть
После 1717