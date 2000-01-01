Сапожникова (?) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожникова (?) Ирина Иванова

Сапожникова (?) Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Дочь: Вшивцева Наталия Герасимова

Отец ребёнка: Сапожников Герасим Аристархович

Рождение ребёнка
1697

Сын: Сапожников Максим Герасимович

Отец ребёнка: Сапожников Герасим Аристархович

Смерть
После 1717
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