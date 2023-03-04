Сапожников Герасим Аристархович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1652
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1687
Дочь: Вшивцева (Сапожникова) Наталия Герасимова
Мать ребёнка: Сапожникова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1697
Сын: Сапожников Максим Герасимович
Мать ребёнка: Сапожникова Ирина Иванова
Смерть
После 1717