Сапожников Герасим Аристархович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожников Герасим Аристархович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1652

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1652

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1687

Дочь: Вшивцева (Сапожникова) Наталия Герасимова

Мать ребёнка: Сапожникова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1697

Сын: Сапожников Максим Герасимович

Мать ребёнка: Сапожникова Ирина Иванова

Смерть
После 1717

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