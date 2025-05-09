Zhorov Matvey (Mordukh)
мужской, родился 1863, Russia, Orenburg
умер Неизвестно
Мать(Zhorov) Mariasya NikhamaНеизвестно г.р.
ОтецZhorov Solomon Aron1846 г.р.
Супруги
Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna1868 г.р.
Дети
Kazak (Жорова) Фанни (Феня) Матвеевна (Мордуховна)07.02.1899 г.р.
(Zhorova) Debora09.02.1903 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Zhorov Solomon Aron
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорова) Фира
Мать ребёнка: Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1899
Дочь: Kazak (Жорова) Фанни (Феня) Матвеевна (Мордуховна)
Мать ребёнка: Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: (Zhorova) Debora
Мать ребёнка: Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna
Рождение ребёнка
20.06.1904
Сын: Zhorov Abram
Мать ребёнка: Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna
Смерть
Неизвестно