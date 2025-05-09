Zhorov Matvey (Mordukh) 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Zhorov Matvey (Mordukh)

Автор
ЕД
Демидова Е.

мужской, родился 1863, Russia, Orenburg

умер Неизвестно

Мать
(Zhorov) Mariasya NikhamaНеизвестно г.р.
Отец
Zhorov Solomon Aron1846 г.р.
Супруги
Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna1868 г.р.
Дети
Kazak (Жорова) Фанни (Феня) Матвеевна (Мордуховна)07.02.1899 г.р.
(Zhorova) Debora09.02.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Zhorov Solomon Aron

Мать: (Zhorov) Mariasya Nikhama

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорова) Фира

Мать ребёнка: Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna

Рождение ребёнка
07.02.1899

Дочь: Kazak (Жорова) Фанни (Феня) Матвеевна (Мордуховна)

Мать ребёнка: Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna

Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: (Zhorova) Debora

Мать ребёнка: Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna

Рождение ребёнка
20.06.1904

Сын: Zhorov Abram

Мать ребёнка: Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna

Смерть
Неизвестно

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