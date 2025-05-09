(Zhorov) Mariasya Nikhama Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

(Zhorov) Mariasya Nikhama

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Zhorov Matvey (Mordukh)1863 г.р.
Zhorov Grigoriy (Girsh)1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron

Рождение ребёнка
1863

Сын: Zhorov Matvey (Mordukh)

Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron

Russia, Orenburg

Рождение ребёнка
1872

Сын: Zhorov Grigoriy (Girsh)

Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron

Рождение ребёнка
12.05.1876

Сын: Zhorov David

Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron

Mogilev

Рождение ребёнка
1898

Сын: Zhorov Isaak ???

Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron

Mogilev

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