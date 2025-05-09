(Zhorov) Mariasya Nikhama
женский, родилась Неизвестно
Дети
Zhorov Matvey (Mordukh)1863 г.р.
Zhorov Grigoriy (Girsh)1872 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron
Russia, Orenburg
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron
Рождение ребёнка
12.05.1876
Сын: Zhorov David
Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron
Mogilev
Рождение ребёнка
1898
Сын: Zhorov Isaak ???
Отец ребёнка: Zhorov Solomon Aron
Mogilev