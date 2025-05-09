Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna
женский, родилась 1868
умерла Неизвестно
Супруги
Zhorov Matvey (Mordukh)1863 г.р.
Дети
Kazak (Жорова) Фанни (Феня) Матвеевна (Мордуховна)07.02.1899 г.р.
(Zhorova) Debora09.02.1903 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Жорова) Фира
Отец ребёнка: Zhorov Matvey (Mordukh)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1899
Дочь: Kazak (Жорова) Фанни (Феня) Матвеевна (Мордуховна)
Отец ребёнка: Zhorov Matvey (Mordukh)
Рождение ребёнка
09.02.1903
Дочь: (Zhorova) Debora
Отец ребёнка: Zhorov Matvey (Mordukh)
Рождение ребёнка
20.06.1904
Сын: Zhorov Abram
Отец ребёнка: Zhorov Matvey (Mordukh)
Смерть
Неизвестно