Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna 1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Zhorov Kreyna (Krey) Abramovna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 1868

умерла Неизвестно

Супруги
Zhorov Matvey (Mordukh)1863 г.р.
Дети
Kazak (Жорова) Фанни (Феня) Матвеевна (Мордуховна)07.02.1899 г.р.
(Zhorova) Debora09.02.1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Жорова) Фира

Отец ребёнка: Zhorov Matvey (Mordukh)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zhorov Matvey (Mordukh)

Рождение ребёнка
07.02.1899

Дочь: Kazak (Жорова) Фанни (Феня) Матвеевна (Мордуховна)

Отец ребёнка: Zhorov Matvey (Mordukh)

Рождение ребёнка
09.02.1903

Дочь: (Zhorova) Debora

Отец ребёнка: Zhorov Matvey (Mordukh)

Рождение ребёнка
20.06.1904

Сын: Zhorov Abram

Отец ребёнка: Zhorov Matvey (Mordukh)

Смерть
Неизвестно

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