Попадюк Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1960
Отец: Попадюк Иван Михайлович
Мать: Попадюк Мария Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1985
Дочь: Черникова (Попадюк) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Попадюк (Смотряева) Елена Анатольевна
Рождение ребёнка
17.02.1989
Мать ребёнка: Попадюк (Смотряева) Елена Анатольевна