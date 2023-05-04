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Попадюк Геннадий Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1960

Отец: Попадюк Иван Михайлович

Мать: Попадюк Мария Евдокимова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попадюк (Смотряева) Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
21.07.1985

Дочь: Черникова (Попадюк) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Попадюк (Смотряева) Елена Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.02.1989

Сын: Попадюк Никита Иванович

Мать ребёнка: Попадюк (Смотряева) Елена Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва

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