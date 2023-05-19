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Черникова (Попадюк) Анастасия Ивановна
Черникова (Попадюк) Анастасия Ивановна
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
21.07.1985
Пол
Женский
Отец
Попадюк Геннадий Иванович
1960 г.р.
Мать
Попадюк (Смотряева) Елена Анатольевна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1985
Отец:
Попадюк Геннадий Иванович
Мать:
Попадюк Елена Анатольевна
Москва
, город федерального значения Москва
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