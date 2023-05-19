Черникова (Попадюк) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черникова (Попадюк) Анастасия Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1985

Отец: Попадюк Геннадий Иванович

Мать: Попадюк Елена Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
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