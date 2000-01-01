Кромский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКромский Иван

Кромский Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кромский Василий

Мать: Кромская ?

Рождение ребёнка
?.10.1896

Дочь: Переседова Наталья

Мать ребёнка: Кромская Матрёна Яковлевна

Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Кромский Никифор

Мать ребёнка: Кромская Матрёна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кромская Матрёна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close