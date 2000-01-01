Кромский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кромский Василий
Мать: Кромская ?
Рождение ребёнка
?.10.1896
Дочь: Переседова Наталья
Мать ребёнка: Кромская Матрёна Яковлевна
Рождение ребёнка
17.02.1910
Сын: Кромский Никифор
Мать ребёнка: Кромская Матрёна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно