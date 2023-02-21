Кромская (Астанкова?) Матрёна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кромская (Астанкова?) Матрёна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.10.1896

Дочь: Переседова Наталья

Отец ребёнка: Кромский Иван

Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Кромский Никифор

Отец ребёнка: Кромский Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кромский Иван

Смерть
Неизвестно
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