Кромский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКромский Василий

Кромский Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кромский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кромская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кромский Иван

Мать ребёнка: Кромская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кромский Павел

Мать ребёнка: Кромская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кромский Илья

Мать ребёнка: Кромская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кромская ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close