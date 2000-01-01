Кромский Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кромский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кромская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кромский Иван
Мать ребёнка: Кромская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кромский Павел
Мать ребёнка: Кромская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кромский Илья
Мать ребёнка: Кромская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кромская ?
Смерть
Неизвестно