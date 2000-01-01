Кромская ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кромская ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кромский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кромский Иван

Отец ребёнка: Кромский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кромский Павел

Отец ребёнка: Кромский Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кромский Илья

Отец ребёнка: Кромский Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кромский Василий

Смерть
Неизвестно
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