Кромская ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кромский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кромский Иван
Отец ребёнка: Кромский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кромский Павел
Отец ребёнка: Кромский Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кромский Илья
Отец ребёнка: Кромский Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кромский Василий
Смерть
Неизвестно