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Марья Дементьева

Место рождения

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
НП предположительно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефим Корнилов

Рождение ребёнка
06.07.1835 ст.

Дочь: Ефимия Ефимова

Отец ребёнка: Ефим Корнилов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFG-RYB?i=1423&cc=1921824 д.Лопатино кр. Андроник Дементьев и д.Можайцево кр. вдова Марья Флорова
Смерть
Неизвестно

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