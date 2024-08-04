Марья Дементьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
НП предположительно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефим Корнилов
Рождение ребёнка
06.07.1835 ст.
Дочь: Ефимия Ефимова
Отец ребёнка: Ефим Корнилов
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFG-RYB?i=1423&cc=1921824 д.Лопатино кр. Андроник Дементьев и д.Можайцево кр. вдова Марья Флорова
Смерть
Неизвестно