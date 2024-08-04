Ефим Корнилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Корнил Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Дементьева
Рождение ребёнка
06.07.1835 ст.
Дочь: Ефимия Ефимова
Мать ребёнка: Марья Дементьева
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFG-RYB?i=1423&cc=1921824 д.Лопатино кр. Андроник Дементьев и д.Можайцево кр. вдова Марья Флорова
Смерть
Неизвестно