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Ефим Корнилов

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Корнил Васильев

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Дементьева

Рождение ребёнка
06.07.1835 ст.

Дочь: Ефимия Ефимова

Мать ребёнка: Марья Дементьева

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFG-RYB?i=1423&cc=1921824 д.Лопатино кр. Андроник Дементьев и д.Можайцево кр. вдова Марья Флорова
Смерть
Неизвестно

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