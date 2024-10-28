Чапов Михаил Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чапов Михаил Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чапов Кондратий Михайлович

Мать: Чапова-Никонова (Савинкова) Татьяна Косьминична

Бракосочетание
03.02.1906

Жена: Чапова Фекла Петровна

Литова Сельга, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.12.1906

Дочь: Чапова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Чапова Фекла Петровна

Литова Сельга, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: Чапова Агафия Михайловна

Мать ребёнка: Чапова Фекла Петровна

Смерть
Неизвестно

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