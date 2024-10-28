Чапов Михаил Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1906
Жена: Чапова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
05.12.1906
Дочь: Чапова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Чапова Фекла Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: Чапова Агафия Михайловна
Мать ребёнка: Чапова Фекла Петровна
Смерть
Неизвестно