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Чапова Фекла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1906

Муж: Чапов Михаил Кондратьевич

Литова Сельга, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
05.12.1906

Дочь: Чапова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Чапов Михаил Кондратьевич

Литова Сельга, Пудожский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
23.01.1915

Дочь: Чапова Агафия Михайловна

Отец ребёнка: Чапов Михаил Кондратьевич

Смерть
Неизвестно

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