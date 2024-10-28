Чапова Фекла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1906
Рождение ребёнка
05.12.1906
Дочь: Чапова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Чапов Михаил Кондратьевич
Рождение ребёнка
23.01.1915
Дочь: Чапова Агафия Михайловна
Отец ребёнка: Чапов Михаил Кондратьевич
Смерть
Неизвестно