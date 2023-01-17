Гапонова (Петрова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапонова (Петрова) Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1918

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1918

Отец: Петров Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1951

Сын: Гапонов Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Гапонов Григорий Тимофеевич

Томари, Томаринский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гапонов Григорий Тимофеевич

Смерть
1986
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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