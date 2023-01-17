Гапонова (Петрова) Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1918
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1918
Отец: Петров Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1951
Сын: Гапонов Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Гапонов Григорий Тимофеевич
Томари, Томаринский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область