Гапонов Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапонов Григорий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1915

Дата смерти

04.08.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1951

Сын: Гапонов Валерий Григорьевич

Мать ребёнка: Гапонова Валентина Федоровна

Томари, Томаринский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапонова Валентина Федоровна

Смерть
04.08.2004
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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