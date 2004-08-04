Гапонов Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1915
Дата смерти04.08.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1951
Сын: Гапонов Валерий Григорьевич
Мать ребёнка: Гапонова Валентина Федоровна
Томари, Томаринский, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2004
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область