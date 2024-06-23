Орлова Екатерина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти15.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Ларионович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Ларионович
Рождение ребёнка
08.12.1833
Дочь: Орлова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Ларионович
Смерть
15.07.1848
от холеры