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Орлова Екатерина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

15.07.1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Дмитрий Ларионович

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Орлов Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Ларионович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Орлов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Ларионович

Рождение ребёнка
08.12.1833

Дочь: Орлова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Орлов Дмитрий Ларионович

Смерть
15.07.1848
от холеры

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