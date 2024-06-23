Орлов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Орлов Дмитрий Ларионович

Мать: Орлова Екатерина Стефановна

Бракосочетание
06.04.1841 ст.

Жена: Орлова (Шуртина) Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
14.10.1844

Сын: Орлов Назар Иванович

Мать ребёнка: Орлова (Шуртина) Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 29.11.1846 ст.

Дочь: Осина (Орлова) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Орлова (Шуртина) Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
29.07.1851

Сын: Орлов Калина Иванович

Мать ребёнка: Орлова (Шуртина) Анна Герасимовна

Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Орлова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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