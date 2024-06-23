Орлов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
06.04.1841 ст.
Рождение ребёнка
14.10.1844
Сын: Орлов Назар Иванович
Мать ребёнка: Орлова (Шуртина) Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 29.11.1846 ст.
Дочь: Осина (Орлова) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Орлова (Шуртина) Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
29.07.1851
Мать ребёнка: Орлова (Шуртина) Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: Орлова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно