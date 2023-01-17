Титова (Мамаева) Пелагея Радионовна
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Мамаев Радион Тимофеевич
Мать: Мамаева Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Титов Иван
д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан, Пысеговская пятедисятина
Место жительства
Неизвестно
д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Смерть
После 1763