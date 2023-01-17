Титова (Мамаева) Пелагея Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Мамаева) Пелагея Радионовна

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Место рождения

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Мамаев Радион Тимофеевич

Мать: Мамаева Мария Ивановна

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Иван

д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан, Пысеговская пятедисятина
Место жительства
Неизвестно
д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Смерть
После 1763
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