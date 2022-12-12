Мамаева (Шихова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева (Шихова) Мария Ивановна

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Место рождения

поч. Новорасчистной

Дата рождения

1731

Дата смерти

15.03.1785 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Новорасчистной
Истобенский оброчный стан
Рождение ребёнка
1749

Сын: Мамаев Пантелей Радионович

Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анисия Радионовна

Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Лобастова Ирина Радионовна

Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Мамаев Павел Радионович

Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Титова Пелагея Радионовна

Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Мамаев Василий Радионович

Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Измайлова Параскева Радионовна

Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Попова Анисия Радионовна

Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Радион Тимофеевич

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
15.03.1785 ст.
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
1785г. (смерть 52 года) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019
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