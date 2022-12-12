Мамаева (Шихова) Мария Ивановна
Место рожденияпоч. Новорасчистной
Дата рождения1731
Дата смерти15.03.1785 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Новорасчистной
Истобенский оброчный стан
Рождение ребёнка
1749
Сын: Мамаев Пантелей Радионович
Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анисия Радионовна
Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Лобастова Ирина Радионовна
Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Титова Пелагея Радионовна
Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мамаев Василий Радионович
Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Измайлова Параскева Радионовна
Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Попова Анисия Радионовна
Отец ребёнка: Мамаев Радион Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.03.1785 ст.
1785г. (смерть 52 года) МК Камещницкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1019