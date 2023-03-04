Титов Иван
Место рожденияд. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Бракосочетание
Неизвестно
д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан, Пысеговская пятедисятина
Место жительства
Неизвестно
д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Смерть
Неизвестно