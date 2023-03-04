Титов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Иван

Место рождения

д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Пелагея Радионовна

д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Вятская округа, Берёзовский оброчный стан, Пысеговская пятедисятина
Место жительства
Неизвестно
д. города Хлынова Вознесенской церкви (Рублево)
Смерть
Неизвестно