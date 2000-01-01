Ходырева Харитина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Анна Якимовна
Отец ребёнка: Ходырев Яким Максимович
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Матрона Якимовна
Отец ребёнка: Ходырев Яким Максимович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Александра Якимовна
Отец ребёнка: Ходырев Яким Максимович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Варвара Якимовна
Отец ребёнка: Ходырев Яким Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно