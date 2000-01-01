Ходырева Харитина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева Харитина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Анна Якимовна

Отец ребёнка: Ходырев Яким Максимович

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Матрона Якимовна

Отец ребёнка: Ходырев Яким Максимович

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Александра Якимовна

Отец ребёнка: Ходырев Яким Максимович

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Варвара Якимовна

Отец ребёнка: Ходырев Яким Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Яким Максимович

Смерть
Неизвестно
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