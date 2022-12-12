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Ходырев Яким Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1812 ст.

Отец: Ходырев Максим Емельянович

Мать: Ходырева Домна Иванова

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Анна Якимовна

Мать ребёнка: Ходырева Харитина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Матрона Якимовна

Мать ребёнка: Ходырева Харитина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Александра Якимовна

Мать ребёнка: Ходырева Харитина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Варвара Якимовна

Мать ребёнка: Ходырева Харитина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Харитина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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