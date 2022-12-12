Ходырев Яким Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1812 ст.
Отец: Ходырев Максим Емельянович
Мать: Ходырева Домна Иванова
Рождение ребёнка
1843 ст.
Дочь: Анна Якимовна
Мать ребёнка: Ходырева Харитина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Матрона Якимовна
Мать ребёнка: Ходырева Харитина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1850 ст.
Дочь: Александра Якимовна
Мать ребёнка: Ходырева Харитина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Варвара Якимовна
Мать ребёнка: Ходырева Харитина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно