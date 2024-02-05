Ермолова (Васильчикова) Екатерина Николаевна 18.12.1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолова (Васильчикова) Екатерина Николаевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 18.12.1818

умерла 17.03.1895

Супруги
Ермолов Дмитрий Николаевич25.12.1805 г.р.
Дети
Ермолова Александра Дмитриевна1842 г.р.
Миркович (Ермолова) Ольга Дмитриевна1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Миркович (Ермолова) Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ермолова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1843

Дочь: Ермолова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
?.11.1844

Сын: Ермолов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
28.12.1845

Сын: Ермолов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
28.05.1847

Дочь: Ермолова Софья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.05.1849

Дочь: Ермолова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
31.05.1849

Дочь: Ермолова Лидия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ермолов Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ермолов Владимир 1-й Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ермолова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
10.09.1857

Сын: Ермолов Владимир Дмитриевич

Отец ребёнка: Ермолов Дмитрий Николаевич

Смерть
17.03.1895

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