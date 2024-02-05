Ермолов Дмитрий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти01.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.05.1849
Дочь: Ермолова Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермолова Екатерина Николаевна
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ермолова Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермолова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
?.10.1883
Мать ребёнка: Ермолова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ермолова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермолова Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
?.10.1888
Сын: Ермолов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ермолова Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1906