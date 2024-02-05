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Ермолов Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

01.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.05.1849

Дочь: Ермолова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермолова Екатерина Николаевна

Рождение
1850

Отец: Ермолов Дмитрий Николаевич

Мать: Ермолова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ермолова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермолова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
?.10.1883

Сын: Ермолов Борис Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермолова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ермолова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермолова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
?.10.1888

Сын: Ермолов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермолова Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолова Варвара Николаевна

Смерть
01.04.1906
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