Соловьева (Никитина) Елизавета Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Никитина) Елизавета Диомидовна

Место рождения

Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.06.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1924

Отец: Никитин Диомид

Мать: не указана

Оловянная, Оловяннинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Сергей Петрович

Рождение ребёнка
18.12.1949

Дочь: Коваленко (Карандаева) Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Карандаев Василий

Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.12.1956

Сын: Соловьев Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Соловьев Сергей Петрович

Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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