Соловьева (Никитина) Елизавета Диомидовна
Место рождения
Дата рождения10.06.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1924
Отец: Никитин Диомид
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1949
Дочь: Коваленко (Карандаева) Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Карандаев Василий
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.12.1956
Сын: Соловьев Виктор Сергеевич
Отец ребёнка: Соловьев Сергей Петрович
Карымское, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно