Карандаев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1949
Дочь: Коваленко (Карандаева) Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьева (Никитина) Елизавета Диомидовна
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно