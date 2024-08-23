Щерина (Сусканская) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щерина (Сусканская) Матрёна Павловна

Место рождения

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.03.1882

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882

Отец: Сусканский (Демков???) Павел Петрович

Мать: Сусканская Ирина Емельяновна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1905

Муж: Щерин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1906

Сын: Щерин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: (Щерина) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: (Щерина) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1913

Сын: Щерин Илья Петрович

Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1915

Дочь: (Щерина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.03.1916

Сын: Щерин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Щерин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: (Щерина) Раиса Петровна

Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич

Смерть
После 1923

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