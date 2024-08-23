Щерина (Сусканская) Матрёна Павловна
Место рождения
Дата рождения28.03.1882
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1882
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1905
Рождение ребёнка
25.03.1906
Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: (Щерина) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: (Щерина) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
28.07.1913
Сын: Щерин Илья Петрович
Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
01.02.1915
Дочь: (Щерина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
24.03.1916
Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1921
Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: (Щерина) Раиса Петровна
Отец ребёнка: Щерин Пётр Георгиевич
Смерть
После 1923