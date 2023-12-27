Сусканский (Демков???) Павел Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиПосле 03.03.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1882
Дочь: Щерина Матрёна Павловна
Мать ребёнка: Сусканская Ирина Емельяновна
Бракосочетание
До ?.03.1882
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Ольга Павловна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 03.03.1905