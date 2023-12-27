Сусканский (Демков???) Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусканский (Демков???) Павел Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

После 03.03.1905

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1882

Дочь: Щерина Матрёна Павловна

Мать ребёнка: Сусканская Ирина Емельяновна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.03.1882

Жена: Сусканская Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Ольга Павловна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 03.03.1905
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