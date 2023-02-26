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Анна Силина

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

24.08.1880

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Жильцов Силай Григорьев

Мать: Жильцова Марфа Яковлева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1872

Муж: Дмитрий Демидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1876

Дочь: Ольга Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1879

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Демидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
24.08.1880
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от удара грозы
Похороны
Неизвестно

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