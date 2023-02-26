Анна Силина
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти24.08.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Жильцов Силай Григорьев
Мать: Жильцова Марфа Яковлева
Бракосочетание
22.10.1872
Муж: Дмитрий Демидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1876
Дочь: Ольга Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Демидов
Рождение ребёнка
05.09.1879
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Демидов
Смерть
24.08.1880
Причина смерти: от удара грозы
Похороны
Неизвестно