Долгих Максим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Долгих Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Долгих Степанида Максимовна
Мать ребёнка: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Долгих Николай(?) Максимович
Мать ребёнка: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Долгих Федора Максимовна
Мать ребёнка: Авдотья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область