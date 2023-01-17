Долгих Максим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Максим Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Долгих Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Долгих Павел Максимович

Мать ребёнка: Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Долгих Иван Максимович

Мать ребёнка: Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Долгих Степанида Максимовна

Мать ребёнка: Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Долгих Николай(?) Максимович

Мать ребёнка: Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Долгих Федора Максимовна

Мать ребёнка: Авдотья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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