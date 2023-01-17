(Долгих) Авдотья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Долгих Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Долгих Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Долгих Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Долгих Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Долгих Николай(?) Максимович
Отец ребёнка: Долгих Максим Алексеевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Долгих Федора Максимовна
Отец ребёнка: Долгих Максим Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область