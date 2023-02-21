Долгих Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Долгих Максим Алексеевич
Мать: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Долгих Надежда Павловна
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Долгих Александр Павлович
Мать ребёнка: Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область