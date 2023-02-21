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Долгих Павел Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Долгих Максим Алексеевич

Мать: Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Долгих Тихон Павлович

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Долгих Андрей Павлович

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Долгих Надежда Павловна

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Долгих Александр Павлович

Мать ребёнка: Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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