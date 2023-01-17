Киреева Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.09.1911 ст.
Дата смерти29.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1911 ст.
Образование
1934
В 1934 году окончила Всесоюзный институт Кожевенной промышленности им.Л.М.Когановича инженерно-экономический факультет.
Военная служба
С 1941 по 1945
Во время Великой Отечественной Войны принимала участие в героической обороне Москвы.
Военная награда
14.06.1946
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг."
Военная награда
14.06.1946
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг."
Работа или профессия
Около 1970
Юлия Ивановна работала в хозяйстве Моссовета в Управлении водопроводно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома в должности начальника планово-экономического отдела треста "Мосочиствод".
Смерть
29.05.1990