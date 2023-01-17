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Киреева Юлия Ивановна

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Место рождения

Юраково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.09.1911 ст.

Дата смерти

29.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1911 ст.

Отец: Киреев Иван Иванович

Мать: Киреева Анастасия Кузьминична

Юраково, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Образование
1934
Москва, город федерального значения Москва
В 1934 году окончила Всесоюзный институт Кожевенной промышленности им.Л.М.Когановича инженерно-экономический факультет.
Военная служба
С 1941 по 1945
Москва, город федерального значения Москва
Во время Великой Отечественной Войны принимала участие в героической обороне Москвы.
Военная награда
14.06.1946
Москва, город федерального значения Москва
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг."
Военная награда
14.06.1946
Москва, город федерального значения Москва
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг."
Работа или профессия
Около 1970
Москва, город федерального значения Москва
Юлия Ивановна работала в хозяйстве Моссовета в Управлении водопроводно-канализационного хозяйства Мосгорисполкома в должности начальника планово-экономического отдела треста "Мосочиствод".
Смерть
29.05.1990
Москва, город федерального значения Москва
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