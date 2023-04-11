Володин Петр Мартинов
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Володин Мартин Владимиров
Мать: Володина Мария Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Матрена Петрова
Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова
Бракосочетание
02.10.1870
Жена: Володина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
28.12.1872
Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
15.02.1880
Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
14.01.1882
Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова
Рождение ребёнка
16.02.1894
Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова
Смерть
Неизвестно