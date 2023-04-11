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Володин Петр Мартинов

Место рождения

Кулюкова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Володин Мартин Владимиров

Мать: Володина Мария Сергеева

Кулюкова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Матрена Петрова

Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова

Бракосочетание
02.10.1870

Жена: Володина Ксения Иванова

Кулюкова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
28.12.1872

Сын: Володин Василий Петрович

Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова

Кулюкова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
15.02.1880

Сын: Володин Феодор Петрович

Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова

Булгакова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
14.01.1882

Сын: Володин Павел Петрович

Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова

Булгакова, Неделинская волость, Малоярославецкий уезд
Рождение ребёнка
16.02.1894

Сын: Володин Иван Петрович

Мать ребёнка: Володина Ксения Иванова

Смерть
Неизвестно

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