Володина Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.10.1870
Рождение ребёнка
28.12.1872
Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов
Рождение ребёнка
15.02.1880
Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов
Рождение ребёнка
14.01.1882
Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов
Рождение ребёнка
16.02.1894
Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володина Матрена Петрова
Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов
Смерть
Неизвестно