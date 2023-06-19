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Володина Ксения Иванова

Место рождения

Чухловка, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Чухловка, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
02.10.1870

Муж: Володин Петр Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1872

Сын: Володин Василий Петрович

Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
15.02.1880

Сын: Володин Феодор Петрович

Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов

Булгакова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1882

Сын: Володин Павел Петрович

Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов

Булгакова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
16.02.1894

Сын: Володин Иван Петрович

Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володина Матрена Петрова

Отец ребёнка: Володин Петр Мартинов

Смерть
Неизвестно